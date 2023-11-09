Лавров и Абдоллахиян поговорили о ситуации в секторе Газа

Руководитель российского внешнеполитического ведомства пообщался сегодня по телефону со своим иранским коллегой. Стороны поговорили о последних событиях на ближневосточном направлении.

В воскресенье, 19 ноября, состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана. Об этом сообщает по его итогам российский МИД.

Центральной темой беседы Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна стали последние события в Газе.

Министры акцентировали внимание на том, что обеспокоены текущей ситуацией в регионе

"Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению"

– МИД РФ

Помимо этого, собеседники поговорили о ближайших контактах.