Лавров и Абдоллахиян поговорили о ситуации в секторе Газа

Руководитель российского внешнеполитического ведомства пообщался сегодня по телефону со своим иранским коллегой. Стороны поговорили о последних событиях на ближневосточном направлении.
В воскресенье, 19 ноября, состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана. Об этом сообщает по его итогам российский МИД.
Центральной темой беседы Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна стали последние события в Газе.
Министры акцентировали внимание на том, что обеспокоены текущей ситуацией в регионе
"Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению"
– МИД РФ
Помимо этого, собеседники поговорили о ближайших контактах.
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