«Вестник Кавказа» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 марта 2014 года. Свидетельство о
регистрации Эл № ФС77-57235
Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих
условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://vestikavkaza.ru. При использовании
материалов недопустимо изменение текстов. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не
допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов.
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь на почту vestnikkavkaza@mail.ru