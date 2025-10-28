Вестник Кавказа

Испания закупит истребители у Турции на $3 млрд

© Фото: TAI
Испания планирует приобрести у Турции учебные истребители HÜRJET. Поставки самолетов начнутся через три года.

Мадрид принял решение приобрести 45 учебно-тренировочных истребителей HÜRJET у Турции. Стоимость контракта составит более $3 млрд.  

"Эта система (ITS-C) призвана обеспечить надлежащую подготовку к операциям в новых и сложных ситуациях безопасности. Контракт будет действовать с даты подписания до 30 ноября 2035 года без возможности продления"

– правительство Испании 

Поставки авиационной техники начнутся в 2028 году. Сообщается, что самолеты, срок службы которых составляет около 30 лет, позволят расширить возможности подготовки летчиков ВВС Испании. 

Сама Турции ранее приняла решение приобрести 20 истребителей Eurofighter Typhoon четвертого поколения. Стоимость поставки составит более $10 млрд.

