Иранские туристы будут отдыхать в Сочи

Опубликовано: 11:40, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне в Сочи прибыла делегация Ирана, в которую вошли представители минкультуры, кооператива туризма и туроператоры республики. Иранцы осмотрели сочинские отели и обсудили взаимное сотрудничество в сфере туризма.

Сочи посетила иранская делегация с представителями министерства культуры, руководителем кооператива туризма и сотрудниками туристических операторов ИРИ, об этом на своем сайте рассказала администрация города-курорта.

Врио министра курортов Краснодарского края Михаил Зарицкий показал гостям крупнейшие сочинские отели, городские достопримечательности и адлерское форелевое хозяйство.

Представители двух стран обсудили возможность открытия прямого рейса Тегеран-Сочи-Тегеран. В заявлении указано, что одна из иранских авиакомпаний проявила интерес к созданию подобного маршрута.

Администрация города-курорта выразила надежду на расширение туристических связей между Тегераном и Сочи.

"У наших организаций есть положительный опыт работы с иранскими туристами. Он заключается в уважительном отношении к ценностям и традициям наших гостей, разработке специальных экскурсионных программ, подготовке отдельного меню в соответствии с предпочтениями гостей"

– Михаил Зарицкий

Ранее уже сообщалось, что в ближайшее время между Сочи и Тегераном планируется запустить прямой авиационный рейс. Кроме этого, в рамках межправительственного соглашения России и Ирана создан безвизовый режим для туристических групп из Исламской республики.

Впервые иранская делегация посетила Россию в прошлом месяце. Тогда ее представители побывали в Приэльбрусье и Чегемском ущелье.