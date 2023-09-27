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Сочи зимой - будут открыты 30 пляжей

Набережная в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Зимние пляжи вскоре начнут работать в Сочи. С окончанием бархатного сезона курорт начнет готовить пляжи для зимнего отдыха.

Отдых в Сочи популярен в любое время года, туристов манят горы и море. Несмотря на то, что купальный сезон завершается, пляжи города готовы встречать новых гостей.

"В этом году на 11 набережных во всех районах организуем более 30 зимних пляжей. Создадим для сочинцев и отдыхающих условия для прогулок, занятий спортом и проведения досуга на свежем воздухе в вечнозеленом Сочи"

– градоначальник Алексей Копайгородский

В этом году курорт принял уже более 6 млн человек, высокая загрузка отелей сохраняется и осенью.

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