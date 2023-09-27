Конец сезона: Черное море начинает остывать

Опубликовано: 11:21, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В Краснодарском крае со дня на день завершится купальный сезон. На данный момент искупаться в теплой воде можно на трех курортах.

Бархатный сезон в Краснодарском крае кончается, море стало остывать.

На утро 27 сентября теплее всего морская вода в Сочи, Туапсе и Геленджике - плюс 24. Купаться также еще можно на пляжах Новороссийска, там море остыло до пограничных 22 градусов - эта минимальная комфортная температура. В Анапе море остыло до плюс 21, здесь, как и на курортах Азовского моря пляжный туристический сезон завершен.

Согласно прогнозам специалистов, на Кубани бархатный сезон завершится в предстоящие выходные.