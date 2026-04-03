Иран заявил о перехвате американского штурмовика A-10

Иранские военные заявили о перехвате штурмовика ВВС США A-10 в районе Ормузского пролива.
"Час назад вражеский американо-сионистский самолет A-10 был перехвачен и поражен системой противовоздушной обороны "
— SNN
Также в Иране уточнили, что самолет был не только перехвачен, но и уничтожен средствами противовоздушной обороны
"Американский самолет A-10 был сбит средствами противовоздушной обороны армии и упал в воды Персидского залива"
— пресс-служба армии Ирана
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Американские и израильские военные нанесли удары по крупным иранским городам, включая Тегеран. В ответ КСИР атаковал территорию Израиля, а также военные базы США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.