Вестник Кавказа

Ингушетию избавили от незаконной свалки

Дым идет из трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Незаконная свалка обнаружена в Малгобеке. Специалисты оценивают ущерб экологии от нее в 665 млн рублей.

Специалисты Росприроднадзора выявили на территории Ингушетии незаконную свалку, созданную региональным оператором по обращению с отходами "Экосистема". По оценкам экологов, ущерб, нанесенный окружающей среде, превышает 665 миллионов рублей.

"В службу поступили сообщения о незаконной свалке ТБО в городе Малгобек. В ходе проверки инспекторы установили, что на участке площадью 61,2 тыс. кв. м размещены отходы. Экологический ущерб оценен в более чем 665 млн рублей"

– глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Незаконная свалка в Ингушетии, обнаруженная контролирующим органом, представляет собой место накопления разнообразных отходов. Также здесь отсутствовала система управления и контроля за вывозом и обработкой отходов, что только усугубляет уже сложившуюся экологическую ситуацию.

Росприроднадзор, выявивший данное нарушение,  имеет право принять меры по наказанию виновных лиц и восстановлению экологического равновесия в данном регионе. Необходимо провести тщательное расследование, а также разработать меры по устранению последствий незаконной свалки и предотвращению подобных случаев в будущем.

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