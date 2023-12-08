Ильхам Алиев призвал Запад смириться с тем, что Карабах – Азерабайджан

Президент Азербайджана заявил, что некоторые западные страны не могут смириться с тем, что Карабах – часть Азербайджана. При этом он отметил, что им придется это сделать.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на совещании по проведению в 2024 году в Азербайджане конференции по климату COP29 сообщил, что не все страны одобряют восстановление Азербайджана территориальной целостности.

Он напомнил, что Азербайджан обеспечил себе верховенство международного права и восстановил свой суверенитет, соблюдая все гуманитарные нормы в ходе антитеррористической операции против сепаратистского режима на территории своей страны.

При этом глава государства отметил, что не все страны Запада, в том числе Франция, не могут смириться с тем, что Карабах является частью Азербайджана. По его словам, некоторые французские политики пытаются быть больше армянами, чем сами армяне.

Однако Ильхам Алиев подчеркнул, что странам Запада придется смириться с тем, что Карабах – это Азербайджан.