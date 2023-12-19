Ильхам Алиев: мы выбросили символику сепаратизма на свалку истории

Глава Азербайджана выступил с речью на историческом футбольном матче, где подчеркнул, что символика сепаратизма была выброшена на свалку истории.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на историческом матче между футбольными командами "Карабах" и "MOİK" на стадионе в Ханкенди.

Президент объявил, что "вся символика сепаратизма была выброшена на свалку истории".

Ильхам Алиев также отметил, что этот футбольный матч имеет огромное значение.

"Ханкенди – древний азербайджанский край. Это село было основано Карабахским ханом, а после этого азербайджанскими архитекторами и строителями на средства Азербайджанской Республики был создан крупный город"

- Ильхам Алиев

Глава республики подчеркнул, что сегодня во всем Карабахском экономическом районе развевается флаг Азербайджана - это большое историческое событие.

"Мы, славная азербайджанская армия, доказали миру, что хозяевами этих земель являемся мы - азербайджанский народ"

- Ильхам Алиев

Президент также сообщил, что через несколько месяцев стартует строительство стадиона Имарат в Агдаме.

Кроме этого, Ильхам Алиев напомнил о политической провокации, совершенной властями Армении четыре года назад на стадионе в Ханкенди.

"Тем, кто четыре года назад говорил на этом стадионе: "Карабах - это Армения и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан"

- Ильхам Алиев

Также президент отметил, что всего три месяца назад Ханкенди был освобожден от оккупации, а уже сегодня здесь проходит спортивный праздник под флагом Азербайджанской Республики.

«В городе Шуша, который является короной Карабаха, был поднят азербайджанский Флаг. Три месяца назад – 19-20 сентября от оккупантов были освобождены и Ханкенди, Ходжалинский, Аскеранский, Ходжавендский, Агдеринский районы. 15 октября я поднял Флаг Азербайджана во всех этих городах. 8 ноября на центральной площади Ханкенди прошел парад Победы. А сегодня мы вместе отмечаем этот прекрасный спортивный праздник. Отныне на этих землях будет вечно развеваться Азербайджанский Флаг. Мы – азербайджанцы будем жить здесь вечно»

- Ильхам Алиев

Глава Азербайджанской Республики подчеркнул, что независимо от итогов матча - победителем является Азербайджан и его народ.

«Независимо от результатов сегодняшнего матча, победитель известен. Победителем являются азербайджанский народ, Азербайджанское государство. Встреча «Карабаха» и Центрального спортивного клуба армии в сегодняшнем матче, конечно, имеет большое символическое значение. Единство Карабаха-Армии-Народа является главным источником нашей Победы»

- Ильхам Алиев