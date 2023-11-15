ХАМАС продолжает надеяться на перемирие в Газе

Палестинские радикалы надеются на продолжение гуманитарной паузы в Газе. В свою очередь, МИД Катара отметил, что переговоры на эту тему между ХАМАС и Израилем продолжаются.

Член политбюро ХАМАС заявил о том, что руководство движения продолжает надеяться на гуманитарное перемирие на территории палестинского анклава.

«Мы открыты для любых инициатив, направленных на прекращение агрессии таким образом, чтобы это соответствовало интересам нашего народа»

– Усама Хамдан

В свою очередь, в Армии обороны еврейского государства заявили о том, что ЦАХАЛ после возобновления боев в Газе будет стремиться к полной ликвидации представителей радикального движения.

Одновременно в МИД Катара заявили о том, что стороны конфликта продолжают переговоры для продолжения перемирия.