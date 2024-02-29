Грузия выступила против веттинг-контроля в республике

Лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что власти республики не допустят веттинг-контроля судебной сфере страны. По его словам, граждане других стран не смогут принимать важные решения, касающиеся власти республики.
"Мы категорически и принципиально заявляем, что веттинг для нас неприемлем, потому что иностранцы не могут принимать решения относительно какой-либо ветви власти в Грузии"
- Мамука Мдинарадзе
Ранее оппозиционные силы Грузии поднимали вопрос о судебной реформе и предложили систему контроля, по которой проверка судей предполагалась неправительственными организациями и посольствами других стран.
Мдинарадзе заявил, что эта сфера касается только граждан страны, поэтому принципиально важно, чтобы Грузия сама работала в этом направлении.
"Решения в Грузии будут принимать граждане Грузии, все в пределах своей ответственности и компетенции"
- Мамука Мдинарадзе
Веттинг-контроль подразумевает контроль добросовестности судей.
Судебная система Грузии четырежды претерпевала изменения.
Оппозиция республики ранее предлагала провести коренные изменения в структуре судов.
В свою очередь правящая верхушка выступала против, потому что таким образом суды стали бы подконтрольными оппозиционным силам страны.