Грузия наращивает импорт газа из Азербайджана

Власти Грузии намерены в этом году нарастить импорт газа из Азербайджана. Общий объем должен составить более 3 млрд кубометров.
Грузия увеличивает импорт газа из Азербайджанской Республики. В этом году страна планирует получить из АР более 3 млрд кубометров топлива.
Об этом пишу СМИ Грузии со ссылкой на госбаланс по природному газу.
По этим данным, Грузия планирует получить с помощью импорта 3,217 млрд топлива в этом году. Из них 200 млн кубометров будет поставлено из России.
Отмечается, что в баланс заложено 3,231 млрд, более 99% из них составит импорт.
Читайте нас в Дзен Новости Google News