Грузия наращивает импорт газа из Азербайджана

Власти Грузии намерены в этом году нарастить импорт газа из Азербайджана. Общий объем должен составить более 3 млрд кубометров.

Грузия увеличивает импорт газа из Азербайджанской Республики. В этом году страна планирует получить из АР более 3 млрд кубометров топлива.

Об этом пишу СМИ Грузии со ссылкой на госбаланс по природному газу.

По этим данным, Грузия планирует получить с помощью импорта 3,217 млрд топлива в этом году. Из них 200 млн кубометров будет поставлено из России.

Отмечается, что в баланс заложено 3,231 млрд, более 99% из них составит импорт.