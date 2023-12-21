Грузия намерена победить бедность в ближайшие годы

Лидер «Грузинской мечты» заявил, что страна должна побороть бедность, если продолжит развиваться и вести правильную политику.

Грузия хочет в ближайшее время избавиться от бедности. Такое заявление сделал лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он добавил, что страна преодолеет бедность при условии, что продолжит свое развитие и будет придерживаться верного политического курса.

Кобахидзе подчеркнул, что республика улучшила показатели по уровню бедности с тех пор, как к власти пришла «Грузинская мечта». С 2012 года по 2022 год уровень бедности снизился на 15%.

"Прогноз на следующий год также очень хорош, и МВФ говорит нам, что если мы так продолжим с этой политикой, к 2028 году мы превысим как минимум 12 тысяч долларов на душу населения. Это означает, что бедность практически обнулится"

– Ираклий Кобахидзе