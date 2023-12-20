Вестник Кавказа

Грузия займется рождаемостью в стране

Грузия займется рождаемостью в стране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Грузии будет повышать рождаемость с помощью финансирования репродуктивных услуг. С 2025 года бездетные пары смогут бесплатно воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения.

Власти Грузии будут способствовать демографической ситуации в стране. С 2025 годы республика будет финансировать процедуру искусственного оплодотворения. 

Глава Ассоциации репродуктологии Арчила Хомасуридзе отметил, что Грузия единственная европейская страна, в которой невозможно бесплатно воспользоваться услугой. 

"Решение проблемы бесплодия путем искусственного оплодотворения является довольно дорогостоящей процедурой. Стоимость одной достигает $7-8 тыс, при этом ее, возможно, придется делать несколько раз, чтобы достичь желаемого результата"

- Арчил Хомасуридзе 

Также он рассказал, что таким образом власти смогут помочь около 100 тыс бесплодных пар.

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