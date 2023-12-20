Грузия займется рождаемостью в стране

Правительство Грузии будет повышать рождаемость с помощью финансирования репродуктивных услуг. С 2025 года бездетные пары смогут бесплатно воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения.
Власти Грузии будут способствовать демографической ситуации в стране. С 2025 годы республика будет финансировать процедуру искусственного оплодотворения.
Глава Ассоциации репродуктологии Арчила Хомасуридзе отметил, что Грузия единственная европейская страна, в которой невозможно бесплатно воспользоваться услугой.
"Решение проблемы бесплодия путем искусственного оплодотворения является довольно дорогостоящей процедурой. Стоимость одной достигает $7-8 тыс, при этом ее, возможно, придется делать несколько раз, чтобы достичь желаемого результата"
- Арчил Хомасуридзе
Также он рассказал, что таким образом власти смогут помочь около 100 тыс бесплодных пар.
Читайте нас в Дзен Новости Google News