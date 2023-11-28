Лекарства в Грузии станут еще доступнее

Минздрав Грузии вводит новые меры по снижению стоимости медицинских препаратов. Власти будут закупать лекарства напрямую у производителя, что поможет сэкономить на них до 40%.

Власти Грузии с нового года намерены ввести ряд мер, чтобы сделать медицинские препараты более доступными. В частности, теперь закупки лекарств будут проходить напрямую у производителя.

Также правительство республики ввели потолок цен для нескольких тысяч медикаментов.

Кроме этого, был упрощен ввоз лекарственных средств из Турции.

Подобные меры должны помочь сэкономить до 40%.

Заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния рассказала, что также созданы условия, при которых заболевания будут выявляться на ранних стадиях.

"В программу всеобщего здравоохранения будет внедрен новый компонент по выявлению заболеваний на ранней стадии, особенно онкологических, который будет охватывать дорогостоящие исследования для пациентов"

– Тамара Габуния