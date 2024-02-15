Гранату, порох, ружье и патроны нашел и скрыл пенсионер на Кубани

Уголовный срок грозит пожилому жителю Кубани за найденное им случайно и не сданное правоохранителям оружие. Дома у мужчины хранился небольшой арсенал, в том числе он располагал даже гранатой.

Уголовное дело расследуется на Кубани в отношении пожилого мужчины – жителя одного из хуторов Красноармейского района, рассказали в краевом МВД.

Стражи порядка получили информацию о том, что пенсионер незаконно хранит дома оружие. Полицейские пришли к нему с обыском.

В результате в хозпостройках они нашли: гранату РГД-5; более двух сотен патронов; свыше 200 г пороха; сделанное своими руками гладкоствольное ружье.

Оказалось, что весь этот арсенал мужчина нашел, причем достаточно давно, несколько лет тому назад, когда рыбачил на реке Кубань. Пенсионер решил взять его себе и хранил дома.

Дело передано в суд, и теперь домовитому селянину грозит тюремный срок − до 8 лет.