Нападение на фельдшера скорой на Кубани: пьяный ударил медсестру поленом

Очередное нападение на медсестру бригады скорой помощи было совершено в Краснодарском крае. Виновник перед атакой на медика едва не зарезал своего же приятеля.

Преступление, связанное с нападением на врача скорой помощи, произошло на Кубани, рассказали в региональном СУ СКР.

ЧП случилось еще в выходные. В субботу в Тихорецком районе 44-летний мужчина употреблял алкоголь с приятелем. В процессе застолья по не известной пока причине агрессор нанес товарищу несколько ударов ножом.

На место событий приехала скорая. Медики стали оказывать помощь раненому. В это время подозреваемый, опять-таки на туманных основаниях, взял полено и ударил им по голове медсестру.

Жизни женщины угрозы нет. Фигуранту дела о причинении вреда здоровью медика и попытке убийства собутыльника грозит уголовное наказание, его собираются взять под стражу.

Ранее стало известно, что в Новороссийске пьяный мужчина, скорую которому вызвали прохожие, сломал руку фельдшеру.