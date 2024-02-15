Нападение на фельдшера скорой на Кубани: пьяный ударил медсестру поленом

Преступление, связанное с нападением на врача скорой помощи, произошло на Кубани, рассказали в региональном СУ СКР.
ЧП случилось еще в выходные. В субботу в Тихорецком районе 44-летний мужчина употреблял алкоголь с приятелем. В процессе застолья по не известной пока причине агрессор нанес товарищу несколько ударов ножом.
На место событий приехала скорая. Медики стали оказывать помощь раненому. В это время подозреваемый, опять-таки на туманных основаниях, взял полено и ударил им по голове медсестру.
Жизни женщины угрозы нет. Фигуранту дела о причинении вреда здоровью медика и попытке убийства собутыльника грозит уголовное наказание, его собираются взять под стражу.
Ранее стало известно, что в Новороссийске пьяный мужчина, скорую которому вызвали прохожие, сломал руку фельдшеру.