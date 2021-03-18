Вестник Кавказа

Нападение на фельдшера скорой в Новороссийске: рецидивист сломал медику палец

Скорая помощь
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Фельдшер скорой, приехавшей на вызов к нетрезвому мужчине на улице, подвергся нападению пациента в Новороссийске. Медик получил травму, открыто уголовное дело.

Пьяный пациент напал на фельдшера в Новороссийске, рассказали в кубанской прокуратуре.

ЧП случилось ночью 17 февраля. В центре города, на его главной улице – улице Советов – прохожие заметили нетрезвого мужчину и позвонили в скорую.

Около 11 часов вечера бригада была на месте. Медики осуществили требующиеся реанимационные меры. Но пьяный мужчина оказался недоволен помощью. Воспользовавшись несущественным поводом, он схватил фельдшера за горло, а потом нанес ему побои, в результате которых медик получил травму – перелом пальца на руке.

Сейчас возбуждено уголовное дело – дебоширу, который оказался вдобавок рецидивистом, придется отвечать по статье 116 УК РФ (побои).

Отметим, что врачи скорой помощи нередко подвергаются нападениям. Так, в Ереване в середине января два таких преступления были совершены друг за другом, с промежутком в несколько дней. В одном случае пациент и его приятели требовали от врача сделать ему инъекцию опиоидного обезболивающего, в другом – неадекватные сыновья пациентки потребовали от бригады спасти их мать, угрожая при этом врачам ножом.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1915 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Убийство на пляже в Сочи: подозреваемый признал вину

Убийство на пляже в Сочи: подозреваемый признал вину

Женщину убили на пляже в Сочи – подозреваемый схвачен

Женщину убили на пляже в Сочи – подозреваемый схвачен

Житель Краснодара пытался подорвать родственника

Житель Краснодара пытался подорвать родственника

Суд арестовал стрелявшего на Плющихе бойца ММА Расула Очаева

Суд арестовал стрелявшего на Плющихе бойца ММА Расула Очаева

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы