Нападение на фельдшера скорой в Новороссийске: рецидивист сломал медику палец

Фельдшер скорой, приехавшей на вызов к нетрезвому мужчине на улице, подвергся нападению пациента в Новороссийске. Медик получил травму, открыто уголовное дело.

Пьяный пациент напал на фельдшера в Новороссийске, рассказали в кубанской прокуратуре.

ЧП случилось ночью 17 февраля. В центре города, на его главной улице – улице Советов – прохожие заметили нетрезвого мужчину и позвонили в скорую.

Около 11 часов вечера бригада была на месте. Медики осуществили требующиеся реанимационные меры. Но пьяный мужчина оказался недоволен помощью. Воспользовавшись несущественным поводом, он схватил фельдшера за горло, а потом нанес ему побои, в результате которых медик получил травму – перелом пальца на руке.

Сейчас возбуждено уголовное дело – дебоширу, который оказался вдобавок рецидивистом, придется отвечать по статье 116 УК РФ (побои).

Отметим, что врачи скорой помощи нередко подвергаются нападениям. Так, в Ереване в середине января два таких преступления были совершены друг за другом, с промежутком в несколько дней. В одном случае пациент и его приятели требовали от врача сделать ему инъекцию опиоидного обезболивающего, в другом – неадекватные сыновья пациентки потребовали от бригады спасти их мать, угрожая при этом врачам ножом.