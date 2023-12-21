Новое нападение на врачей скорой в Ереване: медику угрожали ножом

Второе за несколько дней ЧП с врачами скорой помощи произошло в Ереване. Нападавшие на медиков мужчины задержаны.

Работники скорой подверглись нападению родственников пациентки в столице Армении, о происшествии рассказал пресс-секретарь мэра города Айк Костанян.

По его словам, медики прибыли на вызов в квартиру к пациентке. Однако ее сыновья – двое мужчин с холодным оружием – стали вести себя неадекватно. Угрожая врачам ножом, они заперли их в комнате и велели спасти мать любой ценой.

Один из врачей под предлогом того, что ему нужно взять необходимые инструменты в машине, был выпущен агрессорами, спустился вниз и сумел вызвать полицию.

Стражи порядка оперативно прибыли и освободили медиков. Женщине была оказана помощь, ее доставили в больницу.

В МВД Армении уточнили, что звонок от водителя скорой поступил ночью в 03:40 (02:40 мск). Полицейские задержали нападавших, они доставлены в отделение. Мужчинам 34 и 38 лет грозит уголовное наказание за угрозу убийства.

Избиение врача скорой в Ереване

В субботу утром прибывший на вызов врач скорой помощи был избит тремя мужчинами. По этому инциденту также задержаны двое братьев, но помоложе – 23 и 24 лет. Врач получил сотрясение мозга.