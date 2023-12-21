МВД Армении: преступлений в стране стало больше

В Армении за год выросла преступность. Осложнилась ситуация с преступлениями, связанными с наркотиками и незаконным оборотом оружия.

Общее число преступлений, совершенных в Армении за 11 месяцев прошлого года на 5,3% превысило показатели 2022 года, информирует МВД РА.

Всего было зарегистрировано свыше 35 тыс преступлений, из них 45 приходится на убийства. При этом убивать в Армении стали чуть реже.

"Число убийств сократилось на 7. В 2022 году было зарегистрировано 52 случая, а в 2023 году - 45"

– замглавы МВД Армении Арам Ованнисян

Других преступлений в Армении в 2023 году стало больше, особенно сильно ухудшилась статистика по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и незаконным оборотом оружия. Также возросло число случаев мошенничества, грабежей, взяточничества.