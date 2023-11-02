В Армении уволили руководителя Службы нацбезопасности

Президент Армении подписал указ об увольнении главы СНБ. Он занимал эту должность в течение 3 с лишним лет
Директор Службы нацбезопасности Армении освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
"Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности"
– сказано в указе президента Ваагна Хачатряна.
Причины отставки на данный момент неизвестны.
Напомним, Абазян занимал должность главы СНБ с ноября 2020 года.
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