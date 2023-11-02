Вестник Кавказа

В Армении уволили руководителя Службы нацбезопасности

Служба нацбезопасности Армении
© Фото: сайт Службы нацбезопасности Армении
Президент Армении подписал указ об увольнении главы СНБ. Он занимал эту должность в течение 3 с лишним лет

Директор Службы нацбезопасности Армении освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

"Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности"

– сказано в указе президента Ваагна Хачатряна.

Причины отставки на данный момент неизвестны.

Напомним, Абазян занимал должность главы СНБ с ноября 2020 года.

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