В Армении уволили руководителя Службы нацбезопасности

Президент Армении подписал указ об увольнении главы СНБ. Он занимал эту должность в течение 3 с лишним лет

Директор Службы нацбезопасности Армении освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

"Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности"

– сказано в указе президента Ваагна Хачатряна.

Причины отставки на данный момент неизвестны.

Напомним, Абазян занимал должность главы СНБ с ноября 2020 года.