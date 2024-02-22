Гостиницы курорта "Роза Хутор" ждет реновация

Три гостиницы на горнолыжном курорте "Роза Хутор" будут переданы новым инвесторам и обретут обновленный облик в ходе реновации. Отдохнуть в этих отелях можно до начала июня, затем они будут закрыты на ремонт.

Администрация горнолыжного курорта "Роза Хутор" приняли решение о переоборудовании трех гостиниц. По данным главы курорта Александра Белокобыльского отели обретут новых инвесторов и будут отремонтированы. Отдохнуть в них можно будет до начала лета.

Он также рассказал, что отели начали свою работу в период Олимпийских игры для проживания спортсменов, а затем были переделаны в гостиницы эконом-класса.

"В течение ближайшего года планируется реорганизовать и реновировать ряд отелей, расположенных в Горной Олимпийской деревне курорта "Роза Хутор". Среди них такие объекты размещения как Riders Lodge, "Отель 28", "Ски Инн". <…>Для обновления их номерного фонда и инфраструктуры было принято решение о привлечении партнеров и профильных инвесторов, которые впоследствии будут управлять данными отелями"

- Александр Белокобыльский

Глава "Роза Хутор" отметил, что таким образом удастся развивать приоритетные для курорта направления – оздоровительный, природный и семейный туризм.

Кроме этого, власти планируют сосредоточить свое внимание на создании нового курорта "Турьев Хутор", который будет продолжением "Роза Хутор".