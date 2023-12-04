Госслужащие Армении получат очередные премии 

Армянских госслужащих ждут очередные премии. Ранее планировалось повысить им зарплату, но уменьшить премии.
Госслужащих и сотрудников аппарата парламента Армении поощрят разовым денежным вознаграждением. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания республики.
Соответствующее распоряжение подписал председатель НС Ален Симонян.
Осенью прошлого года госслужащим Армении пообещали повысить зарплату в 2023 году. При этом размер премии должны были сократить.
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