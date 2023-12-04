Вестник Кавказа

Госслужащие Армении получат очередные премии 

Госслужащие Армении получат очередные премии 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянских госслужащих ждут очередные премии. Ранее планировалось повысить им зарплату, но уменьшить премии. 

Госслужащих и сотрудников аппарата парламента Армении поощрят разовым денежным вознаграждением. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания республики. 

Соответствующее распоряжение подписал председатель НС Ален Симонян. 

Осенью прошлого года госслужащим Армении пообещали повысить зарплату в 2023 году. При этом размер премии должны были сократить.

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