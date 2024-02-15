Экс-глава РОВД отправится в колонию за убийство племянника в Карачаево-Черкесии

Мужчина, пытавшийся застрелить двух своих племянников в КЧР чуть более года назад, приговорен к длительному заключению. В результате происшествия один из племянников скончался.

В Карачаево-Черкесии вынесли приговор в отношении бывшего главы Адыге-Хабльского РОВД, застрелившего своего племянника. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

"Приговором суда 66-летний Керейтов осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух лиц)" – пресс-служба СУ СКР по КЧР

По данным следствия, в декабре 2022 года бывший руководитель РОВД собрался убить своих племянников из-за разногласий, связанных с разделом имущества. Он встретился со своими родственниками и открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате происшествия один из его племянников скочался, второму удалось сбежать.