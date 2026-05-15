Джебраильское село Шукюрбейли принимает новых жителей

Уже сегодня освобожденное от оккупации село Шукюрбейли в Джебраильском районе Азербайджана пополнится новыми жителями – в свои родные места возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Население фактически отстроенного заново села увеличится на 165 человек – их уже ждут современные комфортные дома и квартиры, а также удобная современная инфраструктура, включающая все необходимые социальные учреждения, передает Trend.

Село спроектировано на территории 286 га для частных жилых домов на 1 042 семьи. На начальном этапе сдано в эксплуатацию 635 двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных частных домов, также в селе построены административное здание, врачебный пункт, клуб на 360 посадочных мест, два детских сада-яслей на 80 мест каждый, средняя школа на 360 мест и музыкальная школа.

Напомним, Шукюрбейли - крупнейшее восстановленное село Джебраильского района Азербайджана, чье заселение стартовало в первой декаде мая.