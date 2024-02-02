Дошкольники из многодетных семей будут получать лекарства бесплатно на Ставрополье

Многодетные семьи Ставропольского края смогут получать лекарство для детей дошкольного возраста бесплатно. Об этом заявил глава региона.

Власти Ставрополья запустили программу по бесплатному обеспечению лекарствами дошкольников из многодетных семей. Эта инициатива призвана облегчить финансовое бремя на семьи и обеспечить детей необходимыми медикаментами.

«В краевое законодательство внесены изменения, которые расширяют социальные меры, адресованные многодетным семьям. <…> С 1 января 2025 года многодетные семьи Ставрополья смогут получать бесплатное лекарственное обеспечение для детей до шести лет. Будут предоставляться ежемесячные компенсации за горячее питание и за проезд в общественном транспорте для школьников»

– Владимир Владимиров

Отметим, что данная инициатива позволит значительно снизить расходы на здоровье и позволяет семьям сосредоточиться на других важных потребностях. В рамках программы включены различные виды лекарств, необходимых для лечения детей. Родители могут получить доступ к ней, обратившись в специализированные медицинские учреждения или аптеки, участвующие в данной инициативе.

Положительный опыт внедрения подобных программ уже имеется в других регионах России. Они позволяют снизить финансовые затраты семей на приобретение лекарств и способствуют повышению доступности медицинской помощи для детей.