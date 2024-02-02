Дошкольники из многодетных семей будут получать лекарства бесплатно на Ставрополье

Власти Ставрополья запустили программу по бесплатному обеспечению лекарствами дошкольников из многодетных семей. Эта инициатива призвана облегчить финансовое бремя на семьи и обеспечить детей необходимыми медикаментами.
«В краевое законодательство внесены изменения, которые расширяют социальные меры, адресованные многодетным семьям. <…> С 1 января 2025 года многодетные семьи Ставрополья смогут получать бесплатное лекарственное обеспечение для детей до шести лет. Будут предоставляться ежемесячные компенсации за горячее питание и за проезд в общественном транспорте для школьников»
– Владимир Владимиров
Отметим, что данная инициатива позволит значительно снизить расходы на здоровье и позволяет семьям сосредоточиться на других важных потребностях. В рамках программы включены различные виды лекарств, необходимых для лечения детей. Родители могут получить доступ к ней, обратившись в специализированные медицинские учреждения или аптеки, участвующие в данной инициативе.
Положительный опыт внедрения подобных программ уже имеется в других регионах России. Они позволяют снизить финансовые затраты семей на приобретение лекарств и способствуют повышению доступности медицинской помощи для детей.