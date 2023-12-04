Доллар на старте торгов Мосбиржи прибавил в весе

Утренние торги Московской валютной биржи сегодня стартовали с роста курса доллара – американская валюта подобралась к отметке в 91 рубль за доллар, а вот евро и юань подешевели.

Доллар сегодня на старте утренних торгов Московской биржи прибавил 15,75 копейки по сравнению с закрытием биржи накануне – сейчас американская валюта в шаге от рубежа в 91 рубль за доллар, она торгуется за 90,85 рубля.

Курс евро потерял 8,25 копейки, и сейчас европейская валюта торгуется за 97,62 рубля, передает ТАСС.

Теряет позиции и китайская национальная валюта, хотя это почти незаметно: курс юаня снизился всего на 0,8 копейки – до 12,6 рубля.