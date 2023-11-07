Доллар не поднимется к 100 рублям до Нового года - ВТБ

До конца года ждать серьезного роста доллара не стоит, считает глава ВТБ. По его мнению, курс останется на уровне 90 рублей.

Курс доллара не вернется на уровень 100 рублей до конца декабря, считает не глава ВТБ Андрей Костин.

Он пояснил, что несмотря на то, что сегодня нет оснований для того, чтобы укрепилась российская валюта, нет и причин для серьезного роста доллара.

"Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90-90+"

– Костин

Отметим, что аналогичное мнение накануне выразил глава Сбера Герман Греф. По его словам, рубль сейчас не должен ни сильно укрепляться, ни слабеть, и курс в районе 90 рублей за доллар можно считать фундаментальным.