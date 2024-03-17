Вестник Кавказа

Дагестан откроет туристический сезон массовым забегом

Дагестан откроет туристический сезон массовым забегом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический сезон в Дагестане откроется массовым забегом. Маршрут забега будет проложен через Лакский, Гунибский, Левашинский, Унцукульский и Гергебильский районы.

Забег Dagestan Wild Trail – это уникальное событие, которое стало традицией в республике Дагестан. Горный забег, который пройдет 21 апреля, не только приносит радость и адреналин участникам, но и отмечает начало туристического сезона в этом живописном регионе.

«Маршрут забега будет проложен через Лакский, Гунибский, Левашинский, Унцукульский и Гергебильский районы. Участников в этом году стало гораздо больше, чем в прошлом. На забег зарегистрировались более 2,5 тысячи человек»

– пресс-служба Минтуризма региона.

Маршрут забега пролегает через пять горных районов, предлагая участникам неповторимые виды и сложные трассы. Спортсмены сталкиваются с различными трудностями и испытаниями на пути к финишу, что делает забег еще более захватывающим и вызывающим.

В релизе подчеркнуто, что это мероприятие является не просто спортивным забегом, а настоящим праздником природы и активного образа жизни.

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