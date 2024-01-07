Многотысячный забег пройдет в Дагестане

В Дагестане соберется 2,7 тыс человек, которые примут участие в массовом забеге. Он состоится 19-21 апреля на территории пяти районов республики.

Забег по пересеченной горной местности примет Дагестан в апреле этого года, в нем примут участие 2,7 тыс человек из 50 регионов страны, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Он состоится 19-21 апреля на территории пяти районов Дагестана:

Лакский;

Гунибский;

Левашинский;

Гергебильский;

Унцукульский.

Забег запланирован на 19-21 апреля. Отмечается, что около тысячи человек пробегут дистанцию в 35 км. 200 бегунов примут участие в марафоне длиной в 120 км.