Вестник Кавказа

Многотысячный забег пройдет в Дагестане

Многотысячный забег пройдет в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане соберется 2,7 тыс человек, которые примут участие в массовом забеге. Он состоится 19-21 апреля на территории пяти районов республики.

Забег по пересеченной горной местности примет Дагестан в апреле этого года, в нем примут участие 2,7 тыс человек из 50 регионов страны, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Он состоится 19-21 апреля на территории пяти районов Дагестана:

  • Лакский;
  • Гунибский;
  • Левашинский;
  • Гергебильский;
  • Унцукульский.

Забег запланирован на 19-21 апреля. Отмечается, что около тысячи человек пробегут дистанцию в 35 км. 200 бегунов примут участие в марафоне длиной в 120 км.

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