Многотысячный забег пройдет в Дагестане

В Дагестане соберется 2,7 тыс человек, которые примут участие в массовом забеге. Он состоится 19-21 апреля на территории пяти районов республики.
Забег по пересеченной горной местности примет Дагестан в апреле этого года, в нем примут участие 2,7 тыс человек из 50 регионов страны, сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Он состоится 19-21 апреля на территории пяти районов Дагестана:
- Лакский;
- Гунибский;
- Левашинский;
- Гергебильский;
- Унцукульский.
Забег запланирован на 19-21 апреля. Отмечается, что около тысячи человек пробегут дистанцию в 35 км. 200 бегунов примут участие в марафоне длиной в 120 км.