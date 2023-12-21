Зимний забег Dagrun-2024 связал Махачкалу и Каспийск

В Дагестане прошел забег на 12 км. Его организовал клуб Dagrun. Участие в зимнем забеге приняли жители двух десятков городов России.

Забег с участием более двух сотен любителей бега прошел сегодня в Дагестане. Подробности спортивного мероприятия рассказал глава клуба Максим Королев.

Бегуны преодолели расстояние в 12 км. Они стартовали в Махачкале, а финишировали уже в Каспийске, пишет ТАСС.

"В забеге приняли участие 250 человек. Это жители Дагестана, туристы. Присоединились гости из Волгограда, Ставрополя"

– Максим Королев

Победителей в забеге не было – соревнование было организовано как дружественное.

Руководитель Dagrun уточнил, что забег проводился к очередной годовщине со дня основания клуба – он отмечает четырехлетие.