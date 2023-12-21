Зимний забег Dagrun-2024 связал Махачкалу и Каспийск

В Дагестане прошел забег на 12 км. Его организовал клуб Dagrun. Участие в зимнем забеге приняли жители двух десятков городов России.
Забег с участием более двух сотен любителей бега прошел сегодня в Дагестане. Подробности спортивного мероприятия рассказал глава клуба Максим Королев.
Бегуны преодолели расстояние в 12 км. Они стартовали в Махачкале, а финишировали уже в Каспийске, пишет ТАСС.
"В забеге приняли участие 250 человек. Это жители Дагестана, туристы. Присоединились гости из Волгограда, Ставрополя"
– Максим Королев
Победителей в забеге не было – соревнование было организовано как дружественное.
Руководитель Dagrun уточнил, что забег проводился к очередной годовщине со дня основания клуба – он отмечает четырехлетие.
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