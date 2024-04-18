Вестник Кавказа

Цена на борщевой набор подскочила на Ставрополье

Цена на борщевой набор подскочила на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость борщевого набора выросла на Ставрополье. Так, цена картофеля повысилась на 16%, морковь – на 4%, капуста – на 2%.

На Ставрополье зафиксирован рост стоимости борщового набора. Так, стоимость картофеля выросла на 16%, моркови на 4% и капусты на 2%.

«Картофель в среднем стал стоит 48,9 рубля за один килограмм (+16%), капуста — 44,9 рубля (+2%), молоко — 79 рублей (+1%), и яблоки (+3%)»

– Кавказстат

Отметим, что на цену продуктов влияет спрос и предложение на рынке. Повышенный спрос на картофель, морковь и капусту может привести к росту цен, особенно если предложение не в состоянии удовлетворить все потребности покупателей.

Также не стоит забывать и о транспортных расходах, которые влияют на цену продуктов. Увеличение цен на топливо или изменение тарифов за перевозку грузов может привести к увеличению стоимости товаров на полках магазинов.

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