Цена на борщевой набор подскочила на Ставрополье

Стоимость борщевого набора выросла на Ставрополье. Так, цена картофеля повысилась на 16%, морковь – на 4%, капуста – на 2%.

На Ставрополье зафиксирован рост стоимости борщового набора. Так, стоимость картофеля выросла на 16%, моркови на 4% и капусты на 2%.

«Картофель в среднем стал стоит 48,9 рубля за один килограмм (+16%), капуста — 44,9 рубля (+2%), молоко — 79 рублей (+1%), и яблоки (+3%)»

– Кавказстат

Отметим, что на цену продуктов влияет спрос и предложение на рынке. Повышенный спрос на картофель, морковь и капусту может привести к росту цен, особенно если предложение не в состоянии удовлетворить все потребности покупателей.

Также не стоит забывать и о транспортных расходах, которые влияют на цену продуктов. Увеличение цен на топливо или изменение тарифов за перевозку грузов может привести к увеличению стоимости товаров на полках магазинов.