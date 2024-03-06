Вестник Кавказа

Стоимость топлива для аграриев растет на Ставрополье

Стоимость топлива для аграриев растет на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость дизеля на Ставрополье вновь растет. Тревожную тенденцию отметил глава Минсельхоза края, отметив, что буквально за месяц цена подскочила на 10−11 рублей за килограмм солярки.

Сельское хозяйство – это центр экономики Ставропольского края, однако в последнее время отрасль столкнулась с вызовом в виде резкого роста цен на дизельное топливо. В разгар проведения весенних полевых работ стоимость топлива выросла в среднем на 10 рублей за литр.

«Опять цены на дизельное топливо вызывают тревогу. Буквально за месяц цена подскочила на 10−11 рублей за килограмм солярки. Это тревожный момент. Наши коллеги из промышленного блока в пиковые сезонные работы наращивают ценовую политику»

– глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков.

Отметим, что главным последствием роста цен на дизельное топливо для сельскохозяйственных предприятий является увеличение производственных издержек. Сельскохозяйственная техника работает на дизеле, и любое увеличение цены топлива сказывается на затратах на проведение полевых работ. Высокие издержки могут привести к снижению прибыли предприятий и усложнить финансовое положение сельскохозяйственных производителей.

Поэтому для сельскохозяйственных предприятий важно найти эффективные решения для сокращения потребления дизельного топлива и оптимизации процессов. Это может включать в себя более точное планирование маршрутов техники, использование более экономичных агрегатов и технологий, а также поиск альтернативных источников энергии для выполнения сельскохозяйственных работ.

Также не стоит забывать о том, что рост цен на дизельное топливо может также повлиять на цены на сельскохозяйственную продукцию. Увеличение производственных издержек может привести к необходимости повышения цен на сельскохозяйственную продукцию для компенсации убытков.

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