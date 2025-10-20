Вестник Кавказа

Более 40 образовательных учреждений "заминировали" в Северной Осетии

Более 40 образовательных учреждений "заминировали" в Северной Осетии
Неизвестные сообщили во вторник о минировании четырех десятков учреждений образования в Северной Осетии. Правоохранители проверили здания, но подозрительных объектов не обнаружили.

В Северной Осетии 21 октября поступила информация о минировании более 40 образовательных учреждений. Об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов проверили все здания, но никаких взрывчатых устройств не нашли.

"Правоохранительными органами обследовано 44 образовательных учреждения: никаких подозрительных объектов не обнаружено"

– Сергей Меняйло

Глава республики уточнил, что эвакуация нигде не понадобилась.

