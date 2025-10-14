Азарян покинул пост генсека Федерации футбола Армении

Артур Азарян попрощался с коллегами из Федерации футбола Армения. Он работал в организации на протяжении последних 18 лет.

Генсек Федерации футбола Армении Артур Азарян ушел с занимаемой должности. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале ФФА.

Азарян покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. В ФФА отметили, что он продолжит заниматься вопросами, направленными на поддержку армянского футбола и повышение его узнаваемости.

"Я благодарен ФФА за предоставленный опыт и возможности. То, что я приобрел в ФФА, бесценно. Трудно покидать рабочее место, где я работал день и ночь 18 лет. Эмоции, которые я здесь пережил, останутся со мной на всю жизнь. Я всегда был и буду привязан к этой структуре. Я всегда буду рядом с ФФА и армянским футболом, насколько это в моих силах"

– Артур Азарян

Он также поблагодарил руководство федерации за предоставленную ему возможность и всех своих коллег за совместную и эффективную работу.

"Желаю всем нам успехов, потому что продолжаю считать себя частью всего этого. Успех национальной сборной и армянского футбола, как всегда, будет и моим"

– генсек ФФА

В свою очередь, президент федерации Армен Меликбекян отметил, что за годы своей работы в должности генсека Азарян продемонстрировал не только высокий профессионализм и личную преданность делу, но и внес значительный вклад в развитие армянского футбола.

"Он был для нас не только опытным специалистом, но и надежным товарищем по команде, другом и вдохновляющим примером. Я благодарен за годы самоотверженной работы. Желаю вам новых достижений, безграничных возможностей и успехов в вашей дальнейшей деятельности"

– Армен Меликбекян

Напомним, свою последнюю на данный момент встречу сборная Армении провела в Дублине против команды Ирландии. Матч квалификации чемпионата мира 2026 году завершился победой ирландцев со счетом 1:0.