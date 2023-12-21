Автопарк Кабардино-Балкарии к весне пополнится почти 45 автобусами

Автопарк КБР в скором времени увеличится на 45 единиц. Почти половина из них уже поступила в распоряжение автопарка.

До марта автопарк Кабардино-Балкарии получит 44 новых транспортных средства. Об этом сказано в Telegram-канале главы КБР.

По словам Казбека Кокова, 19 пассажирских автобуса уже пополнили автопарк, остальные 25 поступят в следующем месяце.

"Это современные комфортабельные низкопольные автобусы нового поколения отечественного производства "Ситимакс 9" и ПАЗ Вектор NEXT в исполнении "Доступная среда", оборудованные кондиционерами и адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья"

– руководитель республики

Он подчеркнул, что транспортные средства оборудуют бесконтактной системой оплаты проезда.

Автобусы были куплены за счет почти 400-миллионного кредита, предоставленного Фондом развития территорий.