Автомобиль упал с горы в Дагестане, погиб ребенок

Ребенок стал жертвой небрежности взрослых в Цунтинском районе Дагестана. По факту проводится расследование

Двое детей играли в незапертом авто в районе Республики Дагестан, в один момент машина начала движение и съехала с горы. В результате один ребенок погиб, а двое были доставлены в медучреждение с различными травмами.

«Хунзахским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Дагестану по факту смерти 6-летней девочки в селе Хутрах Цунтинского района республики возбуждено уголовное дело»

– пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Расследование проводится по статье о причинении смерти по неосторожности.