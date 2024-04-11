Вестник Кавказа

Автомобиль упал с горы в Дагестане, погиб ребенок

Автомобиль упал с горы в Дагестане, погиб ребенок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ребенок стал жертвой небрежности взрослых в Цунтинском районе Дагестана. По факту проводится расследование

Двое детей играли в незапертом авто в районе Республики Дагестан, в один момент машина начала движение и съехала с горы. В результате один ребенок погиб, а двое были доставлены в медучреждение с различными травмами.

«Хунзахским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Дагестану по факту смерти 6-летней девочки в селе Хутрах Цунтинского района республики возбуждено уголовное дело»

– пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

 Расследование проводится по статье о причинении смерти по неосторожности.

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