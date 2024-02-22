Вестник Кавказа

Автобус МВД угодил в ДТП с несколькими автомобилями в Ереване

Автобус МВД угодил в ДТП с несколькими автомобилями в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столице Армении столкнулись четыре транспортных средства, включая автобус МВД. Согласно предварительной информации, в результате происшествия не пострадал ни один человек.

Во вторник, 27 февраля, в Ереване произошло ДТП с участием автобуса МВД и трех автомобилей. Об этом сообщают армянские СМИ.

Авария случилась в тоннеле на улице Ханджяна в районе 14:50 по местному времени.

В ДТП попали перевозивший железную арматуру грузовик Howo, автобус МВД и машины Ford и Opel.

Информация о пострадавших пока не поступала.

По данному факту начато расследование. В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего.

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