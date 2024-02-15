Районную администрацию обстреляли в Ереване – стрелок задержан

Хулигана, открывшего огонь по муниципалитету, задержали в Ереване. Молодой мужчина стрелял из газового пистолета. Мотивы, побудившие его к такому поступку, пока не известны.

Дело о стрельбе по зданию администрации одного из районов Еревана раскрыто в армянской столице, подробности рассказали в Следкоме Армении.

В ведомстве рассказали, что вечером 19 февраля молодой человек, житель армянской столицы, купил три патрона для газового пистолета.

По зданию администрации ереванского района Нор Норк стрелял 23-летний житель Еревана, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 19 февраля вечером он на машине приехал к зданию. Затем мужчина вместе с пассажиром зашел в оружейный магазин неподалеку и приобрел три патрона к газовому пистолету. Затем он вернулся в машину, и уже на ходу открыл огонь.

Кроме окон административного здания, были повреждены окна расположенного рядом художественного центра. Пострадала также одна из машин на парковке.

Личность стрелка была установлена, дома у него прошел обыск. Правоохранители нашли там 15 патронов. В автомобиле подозреваемого оказались также наркотики, в общей сложности 23 г.

Следствие просило суд отправить молодого человека под стражу, но суд остановился на такой мере пресечения, как домашний арест.

Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве.