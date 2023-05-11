Армения не прекращает провокации в отношении Азербайджана

Опубликовано: 7:31, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшим вечером в результате очередной армянской провокации был тяжело ранен военнослужащий Азербайджанской армии, сообщает Минобороны Азербайджана.

Накануне вечером подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района Азербайджанской Республики подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Муслим Махмудлу. Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня, - добавили в Минобороны страны.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты необходимые ответные меры. Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.