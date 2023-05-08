Опубликовано: 13:16, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянская сторона обстреляла экскаватор, находящийся на территории Лачинского района. Бойцы азербайджанской армии приняли ответные меры.

Вооруженные силы Армении совершили обстрел экскаватора в Лачинском районе Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как заявили в ведомстве, экскаватор, расположенный на территории Лачинского района, был обстрелян 8 мая в 09:15 по местному времени.

В министерстве отметили, что огонь велся с позиций, которые находились в населенном пункте Дыг Горисского района Армении.

Стоит добавить, что бойцы армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры.