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Экскаватор в Лачине подвергся атаке со стороны Армении

Экскаватор в Лачине подвергся атаке со стороны Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянская сторона обстреляла экскаватор, находящийся на территории Лачинского района. Бойцы азербайджанской армии приняли ответные меры.

Вооруженные силы Армении совершили обстрел экскаватора в Лачинском районе Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как заявили в ведомстве, экскаватор, расположенный на территории Лачинского района, был обстрелян 8 мая в 09:15 по местному времени.

В министерстве отметили, что огонь велся с позиций, которые находились в населенном пункте Дыг Горисского района Армении.

Стоит добавить, что бойцы армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

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