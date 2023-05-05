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Трактор, выполнявший работы в Лачине, пострадал от огня с армянской стороны

Трактор, выполнявший работы в Лачине, пострадал от огня с армянской стороны
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вооруженные силы Армении обстреляли трактор, который выполнял инженерные работы в Лачинском районе. Азербайджанские подразделения приняли ответные меры.

Подразделения ВС Армении совершили обстрел трактора, выполнявшего инженерные работы на территории Лачинского района Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства обороны АР.

В оборонном ведомстве заявили, что инцидент произошел в 12:00 по местному времени. Огонь был открыт с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района Армении.

В Минобороны заключили, что находящимися в указанном направлении подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

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