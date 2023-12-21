Армянские права могут быть признаны в России

Москва и Ереван обсуждают признание водительских прав в России. Обе стороны отмечают данную важность для трудовой деятельности граждан Армении.

Пресс-служба МИД Армении сообщила о переговорах между Москвой и Ереваном по вопросу признания армянских водительских прав на территории России. Там заявили, что обе стороны продолжают обсуждать данный вопрос.

В министерстве отметили, что Москва и Ереван подчеркивают важность формулировок при регулировании прав армянских граждан на вождение автомобилей в России для совершения трудовой деятельности.

Напомним, в прошлом году Госдума отказалась рассматривать вопрос признания армянских прав для занятия коммерческой деятельностью, отложив этот вопрос.

Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, законопроект дает Еревану дополнительные преференции, при том, что в самой стране так и не определен статус русского языка.

По его словам, на данном основании принимается решение о закреплении использования прав других государств на территории России.