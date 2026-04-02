Аллахшукюр Пашазаде встретился с послом Ирана в Азербайджане

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял посла Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтабу Демирчилу, об этом рассказали в управлении.

В ходе беседы Пашазаде напомнил: президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял о том, что использование азербайджанской территории против соседних государств, в том числе Ирана, не будет допущено, а также о том, что эта позиция принципиальна и не претерпевает изменений.

Демирчилу дал высокую оценку моральной поддержке дружественного азербайджанского государства и народа, предоставленной гумпомощи.

Иранский дипломат выразил благодарность азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву за его решительную позицию, цель которой – на мир и стабильность.