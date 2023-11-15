Аэропорт Кисловодска может возобновить работу

Мэр Кисловодска предложил возобновить работу аэропорта. Таким образом, туристы смогут быстрее добираться в город.

В Кисловодске могут снова запустить аэропорт. С соответствующим предложением выступил градоначальник курорта Евгений Моисеев. В своем telegram-канале он опубликовал сообщение, в котором предложил своим подписчикам поразмышлять на тему открытия аэропорта в городе.

До 80-х годов в Кисловодске существовала своя воздушная гавань. Мэр города поделился расписанием, по которому осуществлялись полеты из кисловодского аэропорта в 1962 году.

Моисеев отметил, что с каждым годом поток туристов в город становится больше. Открытие аэропорта позволило бы путешественникам быстрее добираться до города-курорта.

"Проще будет добираться, ведь к нам за прошлый год приехало более 1,7 млн. гостей, а в этом году будет ещё больше"

– Евгений Моисеев