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Абхазии пообещали комфортное тепло

Новый Афон
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Абхазии будет тепло, но не жарко, дождей не прогнозируется.  

Погода в Абхазии порадует гостей и жителей республики солнцем и теплом. Так, в Гагре столбики термометров в среду и четверг будут подниматься от плюс 28 до плюс 31 градуса. Ночью воздух охладится до плюс 24 градусов. Дождей не прогнозируется.

Чуть жарче будет в Сухуме, где воздух прогреется до плюс 33 градусов днем, в ночные часы – около плюс 25 градусов. В Пицунде также ясно и до плюс 32 градусов.  Температура воды на черноморском побережье составит плюс 28 градусов.

В то же время синоптики предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения, который в ближайшие дни будет равен девяти. Рекомендуется загорать в утренние и вечерние часы и пользоваться солнцезащитным кремом.

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