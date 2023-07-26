Абхазии пообещали комфортное тепло

Опубликовано: 11:07, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии будет тепло, но не жарко, дождей не прогнозируется.

Погода в Абхазии порадует гостей и жителей республики солнцем и теплом. Так, в Гагре столбики термометров в среду и четверг будут подниматься от плюс 28 до плюс 31 градуса. Ночью воздух охладится до плюс 24 градусов. Дождей не прогнозируется.

Чуть жарче будет в Сухуме, где воздух прогреется до плюс 33 градусов днем, в ночные часы – около плюс 25 градусов. В Пицунде также ясно и до плюс 32 градусов. Температура воды на черноморском побережье составит плюс 28 градусов.

В то же время синоптики предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения, который в ближайшие дни будет равен девяти. Рекомендуется загорать в утренние и вечерние часы и пользоваться солнцезащитным кремом.