В Тертере житель села подорвался на мине

Житель села в Тертерском районе подорвался на минном снаряде. В результате происшествия он получил ранение в ногу.

В селе Тяпякянд Тертерского района в результате взрыва минного снаряда пострадал 58-летний мужчина. Информацию о этом распространила пресс-служба МВД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел около 12 часов на участке, который не был зачищен от мин. В ходе происшествия житель населенного пункта Сеидимли Асиф Гусейнов получил травму ноги.

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка по факту произошедшего.

Представители МВД призывают граждан не заходить на территории, которые не были очищены от снарядов.

«Вновь призываем граждан не проникать на неразминированные территории и соблюдать установленные правила»

- МВД Азербайджана