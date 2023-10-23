В Карабахе обнаружили огневые установки

В Карабахском экономическом районе найдены три самоходные артиллерийские машины. Установлено, что они были произведены в Армении.

Военными поисковыми отрядами азербайджанской армии в ходе проверки территории в Карабахском экономическом районе были найдены три самоходные артиллерийские машины. Информация об этом опубликована на официальной странице Министерства обороны Азербайджана. В сообщении указано, что боевые машины ранее принадлежали незаконным военным армянским отрядам.

Отмечается, что артиллерийские установки были сделаны самодельным способом из пушки и тягача. Кроме этого, боевые машины оснащены танковым двигателем. Дальность снарядов, которые могут быть использованы такой установкой, составляет 17,5 км. В сообщении Минобороны уточняется, что такие снаряды изготавливались в 1951 году.

Минобороны Азербайджана предполагает, что из этих установок велся обстрел города Шуша, так как они были найдены на позиции огня в направлении Ханкенди-Шуша.