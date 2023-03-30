Алихан Смаилов останется главой правительства Казахстана

Опубликовано: 9:44, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после консультаций с фракциями политических партий, представленных во вновь избранном мажилисе, внес на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра – Алихана Смаилова, которая была одобрена большинством голосов парламентариев.

Победившая на внеочередных парламентских выборах в Казахстане партия "Аманат" предложила президенту страны Касым-Жомарту Токаеву на пост нового главы кабмина кандидатуру прежнего премьер-министра Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба президента.

Токаев сегодня принял председателя мажилиса, нижней палаты парламента, председателя партии "Аманат" Ерлана Кошанова, который и предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В свою очередь, выступая сегодня на пленарном заседании палаты, Касым-Жомарт Токаев также предложил мажилису на пост нового главы кабмина кандидатуру исполняющего обязанности премьера Алихана Смаилова.

Мажилис Казахстана своим большинством также дал согласие на переназначение исполняющего обязанности премьера Алихана Смаилова на пост нового главы кабмина. За его кандидатуру проголосовали 82 из присутствующих на заседании 97 депутатов. Против высказались семеро народных избранников, воздержались - восемь.

Напомним, Алихан Смаилов стал премьер-министром Казахстана в январе 2022 года, сменив на этом посту Аскара Мамина.

Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. Большинство мест в мажилисе - 62 из 98 - заняла крупнейшая партия "Аманат", прежнее правительство сложило полномочия перед избранным мажилисом.